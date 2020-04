Comment créer des mini-jeux multijoueurs dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons permet de laisser parler sa créativité avec plus ou moins de bonheur mais aussi de retrouver ses amis en local ou en ligne, en les invitant sur son île ou en débarquant sur la leur. Dans ce cas, on visite, on récupère des cadeaux et des ressources et on s'occupe comme on peut... Mais avec un peu d'imagination, on peut aussi créer des jeux avec les moyens du bord : des parcours d'obstacles ou des chasses au trésor. Kit et Krysta donnent quelques exemples de jeu multi (en anglais) dans leur nouveau numéro de Nintendo Minute que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Retrouvez en prime, notre première vidéo à plusieurs sur notre belle NM-Island sur laquelle votre serviteur a fabriqué un petit labyrinthe aux trésors en attendant d'autres surprises à venir... N'hésitez pas à nous faire part de vos idées en commentaire.