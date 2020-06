Animal Crossing : New Horizons : quels sont les 10 objets les plus recherchés par les joueurs ?

Dans une news, plus tôt aujourd'hui, on a évoqué le trafic d'objets et de personnages populaires dans Animal Crossing : New Horizons (voir ici.) Seulement, si on a déjà fait une news sur les villageois les plus aimés et les plus détestés du jeu (voir là), jusqu'à présent, on ne s'était jamais intéressé aux objets... Grâce à Nintendolife qui a eu l'idée de consulter les sites d'échanges les plus populaires, comme Nookazon par exemple, on sait désormais ce que les joueurs recherchent avant tout. Retrouvez ci-dessous dix objets parmi les plus recherchés

Selon justement, Nookazon voici les 5 objets les plus recherchés :

Ticket Nook Miles La planche à pain Commode en bois de fer (difficile à trouver, nécessaire pour fabriquer la Kitchenette en bois de fer...) Fauteuil Croissant de Lune Appât pour poissons

Sur l'autre boutique incontournable d'échange d'objets, Nook.Market, 5 objets différents arrivent en tête :

Lit Mimi Lampe cornet de glace Le flipper Spot de sol Table de bricolage mimi

Alors ces objets sont-ils sur votre wishlist ? Ou recherchez-vous désespérément d'autres objets ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. A noter que les deux sites cités dans l'article sont des sites d'échanges et de "commerces" ou tous les objets s'échangent uniquement avec des objets,d es clochettes ou des tickets en provenance du jeu et jamais avec de l'argent.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Nintendolife