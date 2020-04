Nookazon.com : un joueur crée un site d'échange d'objets et de ressources pour Animal Crossing New Horizons

Les joueurs s'organisent et prennent les choses en main ! Alors que certains "joueurs" dénués de scrupules revendent les ressources d'Animal Crossing : New Horizons contre des euros, des yens ou des dollars sur les sites marchands notamment sur eBay (voir là), un joueur a eu la bonne idée de créer un site qui permet à tous les joueurs d'acheter, ou de vendre les ressources du jeu comme les fruits, les outils, les objets mais aussi les vêtements et les objets fabriqués sans débourser un seul centime, en utilisant la monnaie du jeu : les clochettes ou encore par exemple les tickets Miles sachant qu'il est aussi possible d'échanger les ressources. En fait, l'idée c'est de permettre à chaque joueur de déposer son annonce pour proposer un ou plusieurs objets, en lui laissant le choix de ce qu'il veut en échange, clochettes ou autre, du moment que c'est un élément du jeu.

Une superbe initiative parfaitement concrétisée via un site qui fait très professionnel comme vous pourrez le constater vous-même en allant y faire un tour- voir ici.