Animal Crossing : New Horizons : trafic de clochettes sur eBay

Quelques semaines avant la sortie d'Animal Crossing : New Horizons les joueurs s'étaient émus à l'idée que le jeu de la Nintendo Switch intègre des achats-in-game comme la plupart des jeux "gratuits" disponibles sur smartphones (voir ici.) Mais si (pour le moment du moins) Nintendo n'a pas encore franchi ce cap, ce n'est pas le cas de certains joueurs qui n'hésitent pas à proposer à la vente différents objets et ressources issus du jeu. Ainsi sur eBay, de nombreux vendeurs proposent des millions de clochettes contre de "vrais" euros ou dollars et parfois avec un certain succès... Naturellement, on peut penser que la plupart de ces clochettes ont été obtenus en jouant avec le temps ou en trafiquant voire en piratant le jeu original. Mais de toute façon quelque soit la méthode employée, on doute que cela plaise à Nintendo qui pourrait bien réagir d'ici peu.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Ebay