51 Worldwide Games : Nintendo présente les 51 jeux dans un nouveau trailer

Dans la lignée du titre "42 jeux Indémodables" qui, au milieu des années 2000 avait participé au succès de la gamme Touch Generations sur NDS, 51 Worldwide Games se prépare à amener sur Nintendo Switch, 51 classiques universels à jouer seul ou en famille / entre amis et en local ou en ligne. Couvrant des genre très divers allant du Backgammon au jeu d'échec en passant par le golf, le jeu de fléchettes, le Puissance 4 ou encore le solitaire, le jeu permettra surtout d'utiliser la Nintendo Switch en mode sur table façon Wii Party U auquel il emprunte quelques idées. On remarque d'ailleurs que le titre permet à Nintendo de recycler des mini jeux des versions de Wii Play et de Wii Sports : le Bowling et le Stand de Tir.

Rétrospectivement, c'est amusant de se rappeler les promesses de la Wii U (revoir la vidéo de présentation ci-dessous un an avant sa sortie) dont beaucoup n'ont finalement pas été tenues (ou mal) et que l'on retrouvent aujourd'hui sur Nintendo Switch. Pour voir les mini jeux en action, retrouvez ci-dessous, une longue vidéo de présentation (en japonais) ainsi que la liste des 51 jeux présents dans 51 Worldwide Games.

51 Worldwide Games sortira le 5 juin 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch

Notez que ce trailer dévoile une possibilité inédite reliant plusieurs Nintendo Switch entre elle qui mérite bien une news dédiée- voir ici.