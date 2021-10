No More Heroes 3 reçoit une mise à jour améliorant notamment les performances du jeu

No More Heroes 3 fait partie des exclusivités visant le public "gamer" de la Nintendo Switch comme Astral Chain, Bayonetta 1 & 2 ou encore Daemon X Machina. Ce ne sont pas forcément des jeux qui ont vocation à devenir des long-sellers mais leur image est importante pour Nintendo qui est trop souvent associé aux familles et aux enfants. Cela n'empêche pas certaines de ces exclusivités de fédérer le public et de remporter un grand succès. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas pour No More Heroes 3 qui très vite a disparu des charts physiques et des charts eShop. Une déception pour un jeu qui était pourtant très attendu mais qui a été plutôt malmené par la presse. Il est vrai que le jeu a pas mal de défauts et de bugs et certains passages sont ratés et d'autres redondants mais à notre avis si vous avez aimé les opus précédents, vous devriez facilement vous y retrouver- voir notre test.. Si vous possédez le jeu sachez aussi que Grasshopper Manufacture ne vous laisse pas tomber puisque le studio continue de travailler sur le titre pour l'améliorer. Ainsi une mise à jour vient d'être publier, corrigeant pas mal de petits bugs mais aussi améliorant les performances du jeu. Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous.

No More Heroes 3 est disponible actuellement en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse du monde entier LA.

Notes de mise à jour 1.0.2 de No More Heroes 3 Ajustements des spécifications – Les conditions de déverrouillage de la mission moto « Dragon Road » ont été réduites ; la mission est désormais disponible après avoir atteint l'argent sur au moins six missions à moto au lieu de l'or (sur six missions à moto).

– Nouveau BGM ajouté à la bataille Midori Midorikawa et à la bataille Ryuichi.

– Deux nouveaux types de mouvements de lutte pro disponibles pour Travis à utiliser contre Fullface (ennemi). Corrections de bugs - Correction d'un bug qui rendait la progression impossible lors de l'accès à la machine à capsule et du spam sur le bouton A.

- Correction d'un bug dans lequel l'écran de jeu se figeait lors du chargement, rendant la progression impossible.

– Correction d'un bug qui permettait à Travis et à certains ennemis de se faufiler à travers des trous dans certains arrière-plans et de rester bloqués.

- Correction d'un bug empêchant les missions de vélo de démarrer lorsque la langue du jeu est définie sur l'espagnol ou le chinois (traditionnel).

- Correction d'un bug empêchant la mission de collecte de cartes Deathman de démarrer lorsque la langue du jeu est définie sur le français.

– Correction de plusieurs bugs liés au texte dans lesquels le texte affiché était incorrect, disparaissait trop rapidement et/ou débordait de la zone de texte.

- Correction des divergences entre la vidéo, les sous-titres et l'audio pendant certaines cinématiques.

- Correction d'un bug qui faisait que l'écran devenait noir après quelques cinématiques ou conversations lors d'événements.

– Correction de bugs liés à l'interface utilisateur qui empêchaient Killer Slash et les niveaux de santé de certains ennemis de s'afficher correctement.

- Correction d'un bug provoquant la réaction des vibrations "80 Chips" pendant les événements d'aventure.

- Correction de bugs qui faisaient que certains effets spéciaux restaient à l'écran pendant les batailles et les événements.

– Correction d'un bug qui faisait que certains ennemis restaient à l'écran au lieu de disparaître après avoir été détruits.

- Correction d'un bug provoquant le chevauchement de plusieurs SFX et/ou empêchant la lecture des sons appropriés.

- Diverses autres corrections de bugs. Autre – Changements de couleur pour le t-shirt Memorial (NMH2).

– Amélioration de la qualité des données sonores.

– Optimisations des performances.