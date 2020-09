Zelda Breath of The Wild 2 : il faut patienter "encore un peu"

Finalement on connait le Zelda de 2020 sur Nintendo Switch : il s'agit de Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, une préquelle surprenante et prometteuse de Breath of The Wild façon musou (voir détails ICI) qui devrait permettre de nous faire patienter jusqu'à la sortie de la suite tant attendue du jeu original...Mais d'ailleurs où en est le développement de Zelda Botw 2 sachant que depuis son annonce en juin 2019, le jeu n'a plus jamais refait parler de lui.

D'après plusieurs rumeurs (et nos envies) le jeu pourrait sortir l'année prochaine mais rien n'est sûr. par contre, on aurait aimé en apprendre plus sur le jeu dès cette année avec un trailer, une date de sortie, un titre... Cependant, il semblerait qu'il nous faille encore faire preuve de patience... En effet, lors de la présentation de Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, Eiji Aonuma a évoqué brièvement le jeu en indiquant que l'équipe travaillait d'arrache pied pour rendre le jeu encore plus impressionnant et qu'il fallait donc patienter "encore un peu" avant que Nintendo ne se décide à en dire plus.

En ce qui concerne la suite (de Breath of The Wild], afin de rendre le vaste monde que vous avez aimé explorer dans le jeu original, encore plus impressionnant, notre équipe travail d'arrache-pied sur son développement. Il vous faudra donc attendre encore un peu avant que nous puissions vous en dire plus.

Alors quand aurons-nous des nouvelles de Breath of The Wild 2 ? Mystère... En attendant, on se "contentera" de Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau qui débarque le 20 novembre sur Nintendo Switch(voir détails ICI)