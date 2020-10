Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Impa nous donne une leçon sur l'Art du Ninja sur le champ de bataille

Dernière combattante à clôturer la vidéo de gameplay de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau découverte à l'occasion du Nintendo Treehouse, Impa a tenu à dévoiler à nouveau toutes ses capacités sur le champs de bataille. Maitrisant le lancer de projectiles, le clonage, la disparition instantanée, mais aussi l'invocation de grenouilles géantes (vous avez dit Naruto ?) Impa nous prouve que 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild elle était une guerrière émérite.

En attendant d'en apprendre davantage sur ses capacités, nous vous laissons découvrir ses exploits du jour dans la vidéo ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 20 novembre pour la sortie de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch.