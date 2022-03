XEL - Le Zelda-Like de Tiny Roar sortira cet été sur Nintendo Switch

Si nous avons appris cette semaine le report à 2023 de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, cela laisse le champs libre aux développeurs pour nous proposer des Zelda-Like afin de nous aider à patienter. Ne se cachant pas de cette inspiration dans sa communication, le jeu XEL signé Tiny Roar vient de confirmer sa sortie sur Nintendo Switch et PC dans le courant de l'été 2022 .

Merveilleux jeu de science-fiction en 3D, XEL suit un protagoniste amnésique nommé Reid, qui se retrouve naufragé sur une planète mystique sans aucun souvenir de qui il est ni d'où il vient. Au cours de sa quête, Reid rencontrera des personnages charmants, se lancera dans des combats palpitants de haut en bas, et bien sûr, trouvera et améliorera tout un arsenal d'objets et d'outils précieux, dont certains pourraient l'aider à traverser l'espace et le temps. Au fur et à mesure que Reid s'enfonce dans les mystères entourant le monde de XEL, elle découvre un cycle sans fin de périls. Aura-t-elle la force et le courage de mettre fin à ce cycle pour de bon, ou sera-t-elle elle aussi prise au piège ? Les principales caractéristiques de XEL sont les suivantes : La vieille école rencontre la nouvelle école : Le rétro rencontre le moderne dans un jeu d'action-aventure classique en 3D avec un système de combat bien conçu et amusant, composé d'esquives, de parades et de gadgets astucieux.

