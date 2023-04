Zelda : Tears of The Kingdom : une pub TV fuite en ligne avec de nouvelles séquences de gameplay - Spoiler

Alors que Nintendo vient de publier l'ultime trailer de pré-lancement de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (voir détails ICI) voilà qu'apparaît en ligne le premier spot de publicité du jeu sur Reddit. Alors apparemment, le spot n'est pas tout à fait achevé. C'est à priori, le master de la pub et il manque simplement les éléments localisés et le doublage voix pour chaque pays. On ne sait pas d'où il vient et comment il se retrouve en ligne... D'ici peu, on devrait cependant la retrouver sur nos écrans. Notez que si la pub inclut énormément de séquences vues dans l'ultime trailer, il y en a quelques autres inédites. Donc, on lance la balise spoiler alert! pour celles et ceux qui préféreraient tout découvrir manette en main. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

Source : Reddit