Zelda Tears of The Kingdom : Il est possible de terminer le jeu sans visiter la Surface

Dans la rubrique Insolite, il semblerait qu'il soit possible de terminer The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sans mettre un pied à la Surface, et donc sans récupérer la Paravoile ni suivre tous les points d'intérêt de la carte principale. C'est en tout cas ce que prétend un certain Black_Hand_Gotthard dans un post sur Reddit. En utilisant des artefacts soneaus, il a cependant réussi à explorer toutes les îles du Ciel et terminer les deux temples qui s'y trouvent. Pour la fin, il a directement débarqué dans les Profondeurs, toujours sans toucher le sol. Apparemment, il a bien galéré pour arriver jusqu'à la fin, mais il l'assure : il l'a fait.

Source : Polygon