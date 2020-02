Zelda Breath of The Wild 2 : un artiste refait le jeu façon Link's Awakening sur Nintendo Switch

Si The Legend of Zelda : Breath of The Wild continue d'inspirer les artistes (et les joueurs) du monde entier près de trois ans après sa sortie, c'est aussi déjà le cas de sa suite actuellement en développement. Pourtant, pour le moment nous n'avons que de peu d'information et concrètement nous ne disposons que d'un trailer pour nous faire une première idée du titre... Pas étonnant que les fans et les artistes du monde entier réinterprètent les images du trailer à l'infini ! On vous a ainsi déjà montré à quoi pourrait ressembler le jeu en version N64 et aujourd’hui, grâce à un artiste 3D du nom de Stephen J. Plant on découvre quelques séquences marquantes du trailer ré-imaginées avec le style artistique de The Legend of Zelda : Link's Awakening sorti en automne dernier sur Switch. Découvrez son travail sur ce jeu imaginaire qu'il a baptisé The Legend of Zelda : Ganon's Awakening avec les images ci-dessous.

What if the next Zelda game... had the same art style as the previous Zelda game? Well it might look something like this: Here are the fruits of my latest endeavor in Blender. #BreathoftheWild2 #LinksAwakening #BreathoftheWild pic.twitter.com/Mli7KrymDO — Stephen J. Plant ???????? (@StephenJPlant) January 27, 2020