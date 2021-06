Zelda Breath of The Wild 2 se dévoile avec de nouvelles images

C'était assurément le point d'orgue du Nintendo Direct de cet E3 2021 (voir toutes les annonces ICI) Depuis le temps que les fans attendaient, ils n'ont pas été déçus- ou presque ! Deux ans après son officialisation à l'E3 2019, la suite de Zelda Breath of The Wild, qui n' a toujours pas de titre officiel et que l'on nommera Zelda BOTW 2 par commodité, s'est une nouvelle fois montrée avec un court teaser, dévoilant sa carte élargie jusqu'au ciel façon Skyward Sword de nouveaux ennemis et items et de nouvelles mécaniques de jeu (voir ici pour les détails.) On s'en doutait mais le jeu a encore gagné en ambition et on ne peut qu'être excité par la perspective de retourner à Hyrule sur terre comme au ciel ! Malheureusement, cette ambition a un prix et il faudra patienter au moins jusqu'en 2022. Une déception forcément même s'il est clair que les fans préfèrent attendre pour avoir un jeu d'exception... Autant dire que l'attente va être longue. Pour patienter, vous pouvez regarder sur cette page les images officielles publiées par Nintendo, accompagnées par quelques arrêts sur images du trailer.

La sortie de Zelda BOTW 2 est pour le moment prévue en 2022.

