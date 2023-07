Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo vous offre une épée et un champi d'Hyrule

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a reçu hier une mise à jour qui l'a fait passer en version 1.2.0 . Outre les corrections et autres améliorations (dont vous pouvez retrouver le détail ICI) la mise à jour a initié un nouveau système de cadeaux et d'astuces accessible à partir de la chaîne Nouvelles de la Nintendo Switch, à la manière des Rumeurs des Landes de Breath of The Wild (souvenez-vous). L'idée, c'est de donner des petites astuces simples et les ressources nécessaires à leur réalisation. Rien de très nouveau pour les gros joueurs mais l'initiative reste sympathique.

Pour la première, Nintendo attire l'attention sur "la face cachée des champis" et propose aux joueurs d'essayer d'amalgamer une épée rouillée et un champi d'Hyrule afin de confectionner une épée ressort. Pour être certain que le joueur dispose de l'épée et du champi sous la main, Nintendo, dans un élan de générosité, lui offre les deux ! Pour les obtenir, il suffit de lancer le jeu via le lien disponible dans l'article de la chaîne Nouvelle. Il suffit ensuite de se confectionner une épée ressort grâce au pouvoir Amalgame et voir ce que cela donne en trouvant deux-trois cobayes sur son chemin...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

,

,

ACHETER ZELDA TOTK SUR AMAZON - LIEN PARTENAIRE

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube