LEGO Zelda : LEGO fait supprimer des vidéos Youtube pour avoir révéler "une nouveauté confidentielle inédite"

Il y a deux semaines , une prétendue fuite a dévoilé l'existence de trois ensembles LEGO THE LEGEND OF ZELDA dont l'un dédié au vénérable Arbre Mojo (voir là pour les détails). Si à ce jour, il s'agit encore d'une rumeur, le compte Nintendo Prime, qui a publié des vidéos consacrées à cette rumeur, prétend que le groupe LEGO a bloqué une de ces vidéos pour atteinte aux droits d'auteur mais surtout au motif qu'elle révélerait "une nouveauté confidentielle inédite". C'est un motif un peu fou, voire ubuesque, car si LEGO avait voulu officialiser l'arrivée des sets, il ne s'y serait pas pris autrement. A priori, on serait donc tenté de penser que les ensembles LEGO THE LEGEND OF ZELDA sont réels et que donc, bientôt, on pourra créer nos propres aventures de la Legend en Lego et même les mixer avec les autres univers LEGO (puisqu'il s'agit d'ensembles LEGO classiques).

Reste plus qu'à savoir quand ? Seront-ils annoncés dans la foulée de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ou faut-il s'attendre à un événement spécial ? Encore un peu de patience et nous serons fixés- ou pas. Rappelons d'ailleurs que, malgré tout, à ce stade, ceci reste une rumeur.

Hey @ZeldaUniverse and anyone else who covered the The Great Deku Tree lego set - take down your videos ASAP. LEGO ain't messing around, even though we aren't the sources. Also: By doing this, they just CONFIRMED IT'S REAL. So there you have it. pic.twitter.com/kBa6dAGpko — Nintendo Prime (@NintyPrime) February 18, 2023

Source : Co