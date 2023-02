LEGO The Legend of Zelda : bientôt un set Vénérable Arbre Mojo ?

Dites-moi pas que c'est pas vrai ? Serait-il possible qu'enfin LEGO The Legend of Zelda devienne (enfin) une réalité ? Un site de fans de LEGO affirme qu'un de ses membres a participé à une enquête pour commenter divers ensembles LEGO prêts à sortir. Parmi ces ensembles : un set LEGO The Legend of Zelda dédié au Grand Arbre Mojo. Le site partage d'ailleurs une image de cet ensemble composé de l'arbre mais aussi de trois mini figurines Link et Zelda. Il précise que bien que cette "info" ne provienne pas d'une de ses sources habituelles, pour le moment, aucune trace de contrefaçon n'a été trouvé... Pour autant, évidemment, à ce stade, ce n'est qu'une rumeur mais on espère vraiment que c'est réel. En attendant de le découvrir (ou pas), n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Présentation du set par Promobricks :

On arrive maintenant à un set qui devrait plaire à de nombreux fans de jeux vidéo. Depuis qu'il est devenu connu que LEGO a conclu un partenariat plus large avec Nintendo, beaucoup ont voulu un ou plusieurs ensembles pour The Legend of Zelda. Comme nous le montre l'actuel LEGO Leak, un tel ensemble est déjà en cours de développement par les Danois.

C'est le légendaire arbre Mojo - et même en set 2 en 1 ! L'arbre peut en effet être construit une fois dans le design du jeu Ocarina of Time avec des feuilles vertes et une fois dans le style de Breath of the Wild avec un feuillage majoritairement rose. La conception de l'arbre lui-même est également fondamentalement différente, vous n'avez donc probablement pas seulement à échanger les feuilles, mais à construire l'arbre à partir de zéro si vous décidez d'utiliser l'autre version.

Les deux fois, cependant, l'arbre repose sur une base noire comparable aux ensembles de la collection Diorama, une tuile avec un imprimé Zelda est attachée à l'avant. Les figurines incluent Link dans une tenue verte avec des jambes moyennes basées sur son apparition dans Ocarina of Time, et Link et Zelda avec des jambes normales et des tenues bleues comme dans Breath of the Wild. Dans la version BotW de l'arbre, Maronus peut également être construit à partir des parties.