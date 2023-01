LEGO Zelda Breath of The Wild : un set Temple du Temps réalisé par un fan prêt pour être examiné par LEGO

Si depuis quelque temps déjà LEGO Super Mario fait le bonheur des fans et, surtout, des enfants, nous sommes nombreux à espérer que Nintendo ne se décide à proposer des sets plus classiques, permettant notamment de faire des mélanges avec d'autres univers, d'autres licences. En attendant, ce sont les fans qui prennent les choses en main... Les sets Lego Zelda semblaient néanmoins avoir disparu de la plateforme LEGO Ideas, au point qu'on pensait que Nintendo y avait mis son veto (voir ici), peut-être dans la perspective de sortir enfin sa propre série de sets LEGO Zelda... Mais voilà qu'un nouveau projet LEGO Zelda vient d'être approuvé par la communauté sur LEGO Ideas. Il s'agit du Temple du Temps version The Legend of Zelda Breath of The Wild. Conçu par un certain LEGOverwatch, le projet à reçu 10 000 votes, lui assurant d'être évalué par la plateforme pour une sortie éventuelle. Honnêtement, on y croit moyen mais on vous invite malgré tout à découvrir ce projet sur LEGO Ideas ou avec les quelques images ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Cet ensemble a été construit avec Stud.io et des décalcomanies personnalisées ont été ajoutées à l'aide du concepteur de pièces. L'ensemble compte environ 3000 pièces et comprend une figurine et deux personnages en briques. Figurines Link : Link était incroyablement difficile à créer. Pour sa tunique, je me suis étendu au-delà de son torse et à mi-chemin de ses jambes. Au lieu de cheveux, je lui ai donné la cagoule hylienne qui est couramment portée dans le jeu. Ses accessoires sont un bouclier hylien, la master Sword et une tablette sheikah.

Bokoblin : Pour le Bokoblin, j'ai opté pour un personnage de style brique. Il tient un club Boko et a de longues oreilles et un ventre large.

Roi Rhoam Bosphoramus : Le roi est vu une fois que vous avez terminé tous les sanctuaires sur le grand plateau et à travers lui, Link peut recevoir un parapente et partir vers le château. Le roi est bâti en brique lui aussi et d'où une longue robe noire bordée d'or. La construction : La construction était la première fois dans n'importe quelle construction que j'ai faite où je m'inquiétais de la texture. J'ai tordu des briques à gauche et à droite, j'ai tourné des quarts de tuiles 1x1 et j'ai incliné des plaques dans différentes directions pour obtenir l'effet désiré. C'est ma première construction à le faire et je prévois d'en faire beaucoup d'autres à l'avenir.

Il existe trois couleurs principales, gris bleuâtre foncé, gris foncé et vert olive. Lorsque ces couleurs sont combinées de la bonne manière, les couleurs se mélangent et fonctionnent très bien ensemble.

Pour la végétation, j'ai mélangé différents éléments végétaux pour donner l'impression que la construction avait une vigne poussant tout autour.

Il y a deux objets ressemblant à des personnages dans l'ensemble. Le premier est un gardien abandonné derrière la tour détruite et à l'arrière de l'ensemble, il y a une statue censée ressembler à la statue de la déesse dans Skyward Sword. Merci et s'il vous plaît soutenez!

Source : Nintendolife