The Legend of Zelda Breath of the Wild - Découvrez ce magnifique Diorama du Royaume d'Hyrule

Alors que 4 petits jours nous séparent de la sortie officielle de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, nous vous proposons de patienter avec nous avec une news axée sur la créativité des fans. Bien qu'il soit sorti il y a plus de 6 ans, The Legend of Zelda : Breath of the Wikd continue de passionner les joueurs mais aussi les plus créatifs d'entre-nous. En attendant de voir à quel point le monde d'Hyrule à changé dans Tears of the Kingdom, le Youtuber Scatterbrained Creations nous propose de découvrir un magnifique diorama maison de la Terre d'Hyrule telle que nous l'avons connu dans Breath of the Wild.

