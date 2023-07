Zelda : Tears of the Kingdom : la mise à jour 1.2.0 supprime les derniers glitchs de duplication

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a reçu il y a quelques jours une mise à jour qui l'a fait passer en version 1.2.0 (voir ici) . Outre les corrections de bugs et autres améliorations, la mise à jour a mis en place un nouveau système de bonus et de "cadeaux" (voir là. Evidemment, on se doutait bien qu'elle allait s'occuper aussi des fameux "glitchs" de duplication qui permettent d'obtenir (plus ou moins) facilement des ressources en utilisant les failles du jeu. Et comme relevé par pas mal de joueurs sur les réseaux et par le site Eurogamer, c'est effectivement le cas. Ainsi, si vous utilisez le glitch de la "viande congelé" ou celui du "lancé d'armes et des souvenirs", vous hésiterez probablement à faire cette mise à jour (et si vous êtes un gros utilisateur de ce genre de glitch, vous ne l'avez probablement pas lancée).

Ce qui est amusant, c'est que l'on peut s'attendre à ce que de nouveaux glitchs apparaissent avec la version 1.2.0 du jeu ; de nouveaux glitchs qui inciteront Nintendo a faire de nouvelles mises à jour, et ainsi de suite ! En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI. Notre test du jeu est à retrouver ICI.

