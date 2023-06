Zelda Tears of The Kingdom : encore un nouveau glitch de duplication hyper simple avec la version 1.1.2 - Marche à suivre

Attention ALERTE SPOILER ! Cet article fait référence à des événements que vous aurez sûrement plaisir à découvrir par vous-même. Nous vous conseillons de le lire que si vous avez terminé les quêtes principales. Sinon, de toute façon, vous n'aurez pas accès au glitch.

Plus encore que son son prédécesseur, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un jeu qui nécessite de collecter un maximum de ressources différentes que ce soit pour anéantir certains ennemis, se confectionner de bons petits plats revigorants, améliorer ses vêtements, etc. Certaines ressources ne se trouvant qu'à certains endroits ou sur certains monstres, cela oblige le joueur à crapahuter un peu partout et donc à jouer longtemps. Si le jeu est suffisamment bien fait pour que les choses puissent s'imbriquer et se faire naturellement, il n'empêche que, parfois, un bon petit​ glitch de duplication peut rendre de fiers services et éviter de fastidieux allers-retours. Certains appellent ça "de la triche", d'autres simplement "utiliser les failles du jeu pour aller plus vite". Nintendo n'a qu'à faire des jeux sans bugs, non mais. A ce propos d'ailleurs, Nintendo a déjà patché le titre pour supprimer un premier glitch qui était devenu viral, même s'il suffit de ne pas faire la mise à jour pour continuer à l'utiliser comme le font d'ailleurs la plupart des speedrunners actuellement- voir là.

De toute façon, un autre glitch a depuis été découvert par un joueur pour dupliquer des objets avec en version 1.1.2 . Cependant, il faut reconnaître que la méthode est plutôt fastidieuse (voir ici) ce qui ne la rend pas du tout pertinente à mettre en œuvre. Mais pas de panique. Si vous avez fait la dernière mise à jour mais que vous cherchez malgré tout à grossir rapidement votre inventaire, la chaîne Youtube Gaming Reinvented a trouvé une nouvelle faille, et donc un nouveau glitch.

Cette fois, la méthode est hyper simple à réaliser mais... Il y a un mais et même deux. Il faut d'abord avoir en sa possession, un arc multi-flèches comme ceux des Lynels par exemple qui peuvent envoyer deux, trois ou même cinq flèches, mais aussi (deuxième mais), il faut avoir joué un certain temps. En effet, pour pouvoir profiter de ce glitch, il faut avoir réussi la Quête du Cinquième Sage que l'on ne peut entreprendre qu'après en avoir terminé d'autres... Ce n'est qu'une fois cette quête accomplie que l'on peut accéder à l'Abîme du Val du Pi (au dessus du Plateau du Sacrin) dont l'entrée est un très long couloir de roche.

Voici la marche à suivre pour utiliser ce nouveau glitch trouvé par Gaming Reinvented :

Entrez dans l' Abîme du Val du Pi et marchez un long moment

marchez un long moment Arrêtez-vous lorsque les coordonnées (sur la mini map) affichent : 1021 2261 0156 ( C'est une des nouveautés du jeu qui permet de mieux se repérer mais aussi de partager des positions comme ici.)

C'est une des nouveautés du jeu qui permet de mieux se repérer mais aussi de partager des positions comme ici.) Une fois au bon endroit, vous pouvez le marquer d'un point de téléportation, si vous avez l'amulette. C'est un bon moyen pour repérer l'endroit ou vous devez vous placer mais aussi pour y retourner ensuite à chaque fois que vous en aurez envie.

C'est un bon moyen pour repérer l'endroit ou vous devez vous placer mais aussi pour y retourner ensuite à chaque fois que vous en aurez envie. Vous vous retournez alors de façon à regarder l'endroit d'où vous venez. Vous devez voir en face de vous, une sorte de gros stalactite de roche.

Vous sortez votre arc multi-flèches et vous amalgamez votre flèche avec la ressource que vous voulez dupliquer.

Si vous tirez par exemple, avec l'Arc du Dieu Bestial , vous voyez alors partir trois flèches avec trois ressources accrochées sachant que si les arcs multi-flèches tirent plusieurs flèches et autant de ressources, ils n'en utilisent en réalité qu'une seule et qu'une seule ressource de votre inventaire

, vous voyez alors partir trois flèches avec trois ressources accrochées sachant que si les arcs multi-flèches tirent plusieurs flèches et autant de ressources, ils n'en utilisent en réalité qu'une seule et qu'une seule ressource de votre inventaire C'est à ce moment que le glitch se produit. Au lieu de s'écraser sur la stalactite, les trois ressources restent suspendues un instant dans les airs, comme bloquées par un mur invisible.

Précipitez vous vers elles. Les trois ressources retombent sur le sol.

Vous n'avez plus qu'à les ramasser

En résumé, dans cet exemple, vous envoyez une ressource dans les airs et vous en récupérer trois sur le sol (la votre plus deux autres dupliquées). Cette astuce fonctionnent bien avec les Rubis, les Saphirs, les Topazes... Mais elle fonctionne aussi avec les Fleurs bombes, les yeux de chauve-souris ou les Orbes d'énergie soneau. A priori, le glitch ne fonctionne pas avec les herbes. notamment avec les Fleurs radieuses (il n'y en a qu'une qui retombe...) Par ailleurs, il est inutile d'essayer avec les gelées Chuchu, les œufs, les bouteilles et tout ce qui est susceptible de se briser ou de s'exploser sur le sol en tombant. A part ça, d'après nos essais, cela fonctionne plutôt bien même s'il y a parfois quelques ratés... De plus, il n'est pas toujours facile de récupérer les ressources lorsqu'elles retombent. Le couloir étant en pente, les ressources ont vite fait de la dévaler et de finir dans l'abîme. Mieux vaut donc sauvegarder avant d'essayer avec une ressource précieuse. Quoiqu'il en soit, si vous avez joué longtemps et que vous avez bien progressé dans l'histoire, c'est un glitch à connaître qui pourra s'avérer utile dans certaines circonstances. Pour voir le glitch en action, retrouvez la vidéo de Gaming Reinvented ci-dessous.

Evidemment, n'hésitez pas à partager vos expériences et à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

