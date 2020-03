The Legend of Zelda : Dark Tombs : nouvelles rumeurs sur la suite de Breath of The Wild

Incontestablement, The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2 est le titre le plus attendu sur Nintendo Switch. Cependant, depuis sa présentation surprise à l'E3 dernier, et son court trailer, Nintendo n'a quasiment rien dit sur le jeu laissant la voie ouverte à toute une série de rumeurs plus ou moins crédibles : Zelda jouable, nouvelles armes, coopération obligatoire entre Zelda et Link, chanson du générique chantée par Bernard Minet... On vous avait fait le tri dans une news spéciale que vous pouvez toujours consulter ici.

Mais les rumeurs ne s'arrêtant jamais, de nouvelles prétendues fuites sont apparues sur le net ce week-end. Sur le forum 4chan d'abord avec un nouveau titre. Souvenez-vous, c'était déjà sur 4chan que le jeu avait été gratifié d'un premier titre (pas jojo, faut bien le dire) : The Legend of Zelda: Bond of the Triforce et c'est donc sur 4Chan que le jeu est aujourd'hui rebaptisé : The Legend of Zelda: Dark Tombs.

Un titre qui a le mérite de coller avec le trailer "dark" du jeu qui justement se déroule dans une tombe. CQFD. Mais bon, la question que l'on peut se poser est : est-ce que Nintendo pourrait vraiment avoir eu l'idée d'associer Zelda avec le mot "tombe" alors qu'officiellement le mot d'ordre est de "faire sourire les gens" ? Cela nous paraît un peu trop explicite pour être vrai mais en même temps, tout est possible et donc on prend note.

L'autre rumeur nous vient de Tata Yoyo, une célèbre chanteuse... Ah excusez-moi, il y a méprise.La rumeur nous vient d'un Youtubeur du nom de Tyler McVicker qui est plutôt respecté et qui s'occupe notamment de la chaîne Nintendo News Network. Dans une vidéo publiée la semaine dernière, il a d'abord rappelé que le jeu réutiliserait la carte de Breath of The Wild (ce qui a déjà été confirmé) permettant ainsi aux développeurs de gagner un temps considérable. La carte serait donc similaire par bien des aspects mais avec tout de même pas mal de différences- un peu comme les deux Hyrule d'Ocarina of Time (avec Link jeune et Link plus âgé)

Toujours d'après Tyler McVicker , le nouveau jeu s'appuierait sur une combinaison entre Red Dead Redemption 2 et un autre jeu mystérieux dont il n'a pas révélé le titre pour le moment...

Du côté de l'histoire du jeu : le cadavre momifié du trailer serait celui de Ganondorf et son retour à la vie aurait comme effet de corrompre toutes les régions d'Hyrule les rendant inaccessibles et obligeant Link et Zelda à les assainir une par une...Pour cela il leur faudra parcourir des "donjons classiques". Peut-être les "Dark Tombs" de l'autre rumeur... On sait que l'absence de donjons tentaculaires est l'un des points qui a divisé les fans dans le jeu original et Eiji Aonuma en a bien conscience. Les donjons pourraient donc faire leur retour avec cette suite...

Alors ces rumeurs sont-elles vraies ? Tout ou en partie ? On espère que le Nintendo Direct que tous les fans attendent (de pied ferme) cette semaine , nous donnera quelques éléments de réponses.

VOIR AUSSI : le nouveau Zelda sortira-t-l en 2020 avec un nouveau modèle de Nintendo Switch ?