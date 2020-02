The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2 : le point sur les dernières rumeurs

The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2 est LE plus gros titre attendu sur Nintendo Switch, tellement gros qu'on l'imagine déjà accompagner une nouvelle déclinaison de la Switch (tout en restant un jeu Nintendo Switch- voir ici..) Mais bien évidemment ce n'est qu'une théorie car pour le moment, officiellement on ne sait pas grand chose sur le jeu mise à part qu'il permettra de "revisiter le même univers que le premier jeu" mais incorporera "un nouveau gameplay et une nouvelle histoire". Et puis bien évidemment il y a le trailer "creepy" en diable qui montre les premières images du titre, plus fantastiques et inquiétantes...

Pour le reste, on ne peut que laisser vagabonder son imagination et piocher ici et là dans les nombreuses rumeurs qui émergent en marge du développement du jeu. Alors évidemment avec un titre de cette envergure, les rumeurs ressemblent souvent à des désirs de fans entre vraies et fausses évidences et méthode Coué... Pour autant, retrouvez ci-dessous la plupart des rumeurs qui circulent sur net que l'on pourra dans quelques mois confronter à la réalité et qui proviennent principalement de deux sources distinctes.

Dans la première salve de rumeurs publiées sur 4chan au début du mois, dans un post d'un soit disant insider, supprimé depuis, il était dit que :

Le titre du jeu serait : The Legend of Zelda: Bond of the Triforce

Et qu'un nouveau trailer présenterait le jeu dans un Nintendo Direct à venir...

Link serait le personnage principal jouable dans le monde ouvert mais...

...Zelda aurait enfin un vrai rôle et le jeu permettrait d'ailleurs de la diriger.

Zelda pourrait exploiter " le pouvoir de la nature" et notamment changer le temps

Dans les donjons, la coopération entre Link et Zelda pourrait être un nouvel élément de gameplay obligeant de passer de l'un à l'autre pour progresser (ce qui fait pas mal penser à Spirit Track...)

Le jeu introduira une nouvelle jauge de magie (peut-être pour Zelda- la encore comme dans l'épisode DS...)

Les rapports avec les animaux devraient avoir plus d'importance

Link récupérerait aussi deux "nouvelles armes : un lance-pierre et une arme lui permettant de toucher plusieurs ennemis en même temps

Evidemment tout ceci peut être vrai mais aussi faux. Le fait que le post ait été supprimé peut soit laissé entendre que c'était n'importe quoi, soit au contraire qu'il s'agissait de vraies infos... Vrais ou faux, on peut de toute façon penser que certains éléments se retrouveront peut-être dans le jeu (la coopération notamment...) Rappelons que dans les conventions de Zelda qu' Eiji Aonuma voulait revoir avec le premier titre, il y avait "jouer seul", ce qui finalement n'a pas été revu...

Mais les rumeurs ne s'arrêtent jamais et donc, depuis trois jours, de nouvelles rumeurs sont apparues, cette fois sur Reddit par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait des choses sur le nouveau jeu... Mais chut, on ne vous dira pas qui (les ninjas veillent...) Là encore, on ne sait quel crédit accorder à ces rumeurs mais on vous laisse faire votre propre opinion... Ces nouvelles rumeurs ne contredisent pas les autres et donnent des détails sur l'histoire du jeu.

La suite commencerait là ou la premier jeu s'est terminé

Link et Zelda tenteraient de reconstruire Hyrule

Mais une nouvelle menace guetterait...

Cependant Ganon n'en serait pas à l'origine

On retrouverait des séquences de souvenirs comme dans le premier titre et des flashbacks

Ces séquences permettraient de revenir bien avant les événements du premier jeu (et même avant les souvenirs du premier)

Plus étrange : Link serait jouable dans ces séquences provenant du passé... Ce qui impliquerait si c'est vrai que Link pourrait remonter le temps peut-être pour effectuer des changements (car sinon jouer des séquences de flashback, cela n'a pas de sens)

D'après la source ces séquences seraient dans l'esprit du film de Coppola "Le Parrain Partie II" qui relate notamment par une série de flashback toute la jeunesse de Vito Corleone.

Alors y-a-t-il du vrai là-dessous ? Mystère... Mais tant que Nintendo ne se décidera pas à lever (un peu) le voile sur son futur hit, il faut s'attendre à d'autres prétendues révélations de ce genre... En attendant que Nintendo vienne nous éclairer sur ce nouveau Zelda, n'oubliez pas notre vidéo rétrospective (voir ici et ci-dessous) et notre édito sur le possible destin lié de Breath Of The Wild II et de la Super Nintendo Switch- voir là.

Source : Reddit