The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo vous donne rendez-vous pour un Nintendo Direct Treehouse: Live pour la sortie du jeu

Nintendo vient d'annoncer une diffusion en direct spéciale pour les fans les plus impatients de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour leur permettre de découvrir des images de gameplay du dernier titre de la saga The Legend of Zelda. La diffusion en direct comprendra quatre segments de Nintendo Treehouse: Live qui montreront différents aspects du jeu. Les fans pourront accéder à la diffusion en direct le vendredi 12 mai prochain (le jour de la sortie du jeu) à 3 h 45 du matin (heure de Paris) via ce lien.

Qu'attendez-vous de ce Nintendo Treehouse: Live, le regarderez-vous, alors que le jeu sera d'ores et déjà disponible chez nous sur l'eShop ? En attendant n'hésitez pas à regarder nos tweets concernant la réception du kit presse du jeu.

Nos amis de chez @NintendoFrance et @laboitecom sont des fous ❤️

À l’occasion de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom le 12 mai sur #NintendoSwitch, ils nous ont envoyé un MAGNIFIQUE #PressKit à retrouver en images ci-dessous.#Zelda: #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/xophPD5mkG — Nintendo-Master ???? (@NM_Officiel) May 5, 2023

Source : Nintendo