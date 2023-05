The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Vous avez fait votre premier grand saut torse-nu ? C'est normal !

Si vous faîtes partie des joueurs ayant eu la chance de commencer l'aventure The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom lors de son lancement le 12 mai , peut-être avez-vous eu vous aussi une petite frayeur lors des premières minutes de jeu. Pour rappel dans Breath of the Wild, lorsque nous nous échappions de notre grotte, nous avions à disposition une tenue complète. Dans The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, nous mettons la main sur une paire de spartiates au début du jeu, avant de faire notre "grand saut" dans ce nouveau monde. Et comme beaucoup de joueurs, votre serviteur a bien cru avoir oublié un coffre, puisque nous sortons littéralement torse nu pour nous lancer dans l'aventure, au point de se demander si on a pas manqué un coffre en tout début de partie

Choix assumé ou choix hasardeux de game design, il est effectivement normal de débuter l'aventure en n'ayant pas le haut de notre équipement. Votre premier haut ne s'obtiendra qu'après avoir débloqué votre premier pouvoir, et encore, il est possible de louper ce coffre si on ne fait pas attention. Au final ce petit détail de vêtement manquant peut sembler anecdotique, mais il a tout de même traumatisé quelques joueurs à en croire les réponses et réactions sous notre dernier tweet dédié.