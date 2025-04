Nintendo dévoile la liste des jeux Nintendo Switch qui seront améliorés grâce à une Nintendo Switch 2 Edition

On pensait, naïvement, que la Nintendo SWITCH 2 partirait avec, au moins, un désavantage par rapport à sa petite sœur qui avait pu compter sur le catalogue de hits de la Wii U pour alimenter le sien. Mais c'était compter sans les Nintendo Switch 2 Edition, des versions "améliorées" et parfois même augmentées de hits de la première Nintendo Switch.

Pour mémoire, il y a trois sortes de jeux jouables sur Nintendo SWITCH 2, les jeux conçus spécifiquement pour la console, les jeux Nintendo Switch compatibles et, enfin, les jeux Nintendo Switch 2 Edition.

Ainsi les développeurs ont le choix. Lorsqu'un jeu est déjà sorti sur la première Switch, ils peuvent simplement préparer un patch pour en faire une version améliorée, ou sortir une version spécialement conçue pour la Switch 2. Par exemple, Sonic X Shadow Generations et Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard qui sont déjà disponibles sur NS1, sortiront le 5 juin prochai n dans une version Nintendo SWITCH 2 "exclusive".

Si vous possédez déjà ces deux jeux sur Switch, vous devrez donc les racheter sur Nintendo SWITCH 2.

Par contre, si vous possédez The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, vous n'aurez qu'à acheter un pack de mise à niveau pour obtenir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition.

Pour le moment, une poignée de jeux Nintendo ont été annoncés en Nintendo Switch 2 Edition :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Party Jamboree

Kirby et le monde oublié

Metroid Prime 4: Beyond

Légendes Pokémon: Z-A

Mais sur l'eShop, d'autres titres sont annoncés. Retrouvez ci-dessous la liste des jeux Nintendo Switch qui auront droit dans les prochaines semaines à une Nintendo Switch 2 Edition via une mise à jour gratuite:

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Pokémon Ecarlate

Pokémon Violet

The Legend of Zelda: Link's Awakening

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

51 WorldWide games

ARMS

Captain Toad: Treasure Tracker

Cerebrale Académie: bataille de méninges

L'Atelier du jeu vidéo

Par ailleurs, Fortnite, Story of Seasons: Grand Bazaar, Sid Meier's Civilization VII et Rune Factory: Guardians of Azuma auront droit aussi à leur version améliorée.

A ce stade, on ne sait pas si ces jeux bénéficieront d'une simple mise à jour gratuite pour obtenir des améliorations de résolution et de fréquence d'images et s'ils auront droit aussi à du contenu supplémentaire. Evidemment, on vous tiendra au courant.

En attendant, il semblerait que Nintendo ait trouvé un nouveau moyen de revaloriser son catalogue en relançant les ventes d'anciens titres tout en remplissant le catalogue de sa nouvelle console.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

