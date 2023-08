Nintendo Switch Online - Les Gerudos à l'honneur dans le nouveau set d'icônes Tears of the Kingdom

Bien qu'il soit sorti depuis 3 mois maintenant, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom continue d'attirer les joueurs à en croire les chiffres de vente. Afin d'habiller votre compte aux couleurs de la licence, Nintendo propose aux abonnés du Nintendo Switch Online un nouveau set d'icônes, mettant cette fois-ci le peuple Gerudo à l'honneur. Pour rappel, 10 points platine vous donnent le droit à une icône de personnage, et 5 points platine à un fond ou un cadre. Il ne vous reste donc plus qu'à faire le plein de points platine en remplissant les missions proposée dans le menu Nintendo Switch Online pour acheter tous les éléments. Attention cependant à ne pas trop trainer, le set d'icônes sera disponible uniquement jusqu'au 1er septembre . Passé ce délai il faudra attendre une éventuelle réapparition dans plusieurs mois.