Un vieil ennemi de retour dans The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Si vous avez regardé l'ultime trailer de pré-lancement de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (que l'on vous a détaillé ICI) vous avez forcément remarqué, parmi les nombreuses créatures et (probables) boss qui y figure, ce majestueux et terrifiant dragon volant à trois têtes. Rien à voir avec Ordrac, Rordrac et Nedrac, les dragons errants de The Legend of Zelda Breath of The Wild (qui sont d'ailleurs, à priori, toujours là dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom mais plus aux mêmes endroits...) Il s'agit d'un nouveau boss. Enfin "nouveau", pas tout à fait... En effet, dès la publication du trailer, les fans n'ont pu s'empêcher de faire le rapprochement avec Gleeok, l'un des boss du tout premier Zelda sur NES qui apparaît notamment à la fin du donjon 4 et que l'on voit aussi dans Oracle of Seasons.

Dans le jeu NES, Gleeok a d'abord deux têtes puis trois et enfin quatre... Sur chacune de ses têtes pointe une longue corne, comme celle des licornes... Si, au départ, certains ont voulu y voir un simple hommage, on sait désormais avec certitude qu'il s'agit bien de Gleeok. En effet, grâce à la publicité du jeu qui a fuité sur le net (voir ici) et dans laquelle la créature apparaît, on sait qu'il s'agit de Flame Gleeok; un Gleeok de feu dont le nom laisse supposer qu'on le retrouvera sous diverses formes et appellations au cours de l'aventure. Retrouvez sur cette page, quelques images de Gleeok glanées sur le net et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce retour inattendu en commentaires.