Zelda : Tears of the Kingdom : nouveau glitch de duplication découvert avec la version 1.1.2

Et c'est reparti pour un tour. Comme vous le savez peut-être, à peine The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ était-il sorti que, comme son prédécesseur avant lui, le jeu avait déjà droit à ses premiers "glitchs de duplication", permettant d'obtenir facilement grâce à une petite manipulation, des items et des ressources en les dupliquant à l'infini (voir ici). Corrigés depuis via la mise à jour 1.1.2, on se doutait bien que ces glitchs n'étaient que les premiers d'une longue série. Et bingo, la chaîne Youtube Kibbles Gaming a publié une vidéo dévoilant un nouveau glitch permettant à nouveau de dupliquer un objet. Cette fois, cependant, la manipulation, bien qu'assez simple à reproduire, est assez fastidieuse et ne sera véritablement intéressante qu'avec les ressources rares ou difficiles à obtenir, et très puissantes- si tant est que vous vouliez utiliser un "glitch". Pour celles et ceux que ça intéressent, le site Nintendo Everything en a détaillé les étapes et nous vous invitons à en découvrir la traduction ci-dessous.

Etapes pour dupliquer des matériaux avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom version 1.1.2 :

1. Sauvegardez le jeu

2. Prenez l'objet que vous voulez dupliquer et fusionnez-le avec une arme.

3. Demandez à Link de se préparer à lancer l'arme [avec le bouton R]

4. Tout en maintenant le bouton R, appuyez sur le bouton "moins" pour ouvrir la carte.

5. Faites défiler l'écran jusqu'au journal d'aventure, puis descendez jusqu'aux Souvenirs.

6. Sélectionnez un souvenir à regarder

7. Appuyez sur X, puis sur le bouton "plus" pour le passer.

8. Répétez l'opération pour trois autres Souvenirs

9. Appuyez ensuite sur la touche "plus" pour accéder à l'écran de sauvegarde.

10. Chargez le fichier de sauvegarde que vous avez créé au début

A priori, une fois le jeu relancé, vous devriez retrouver l'arme amalgamé à la ressource sur le sol alors que la ressource figure toujours dans votre inventaire. Vous pouvez ensuite vous rendre au village d'Euzero à l'Atelier de séparation, si vous voulez récupérer l'item. On n'a pas testé mais n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaires.

