Zelda Breath of The Wild : un glitch pour dupliquer à l'infini emblème, noix Korogu, et plus encore

Près de quatre ans après sa sortie initiale, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue de squatter le fil des news à cause des secrets mais aussi des glitchs et des exploits incroyables que les joueurs continuent de dénicher. Cette fois-ci, il s'agit d'un glitch qui permet de dupliquer les emblèmes que l'on reçoit à la fin de chaque sanctuaire et qui permettent notamment d'obtenir des réceptacles de cœur ou d'augmenter sa jauge d'endurance. De base, il y a 120 emblèmes dans le jeu mais avec ce nouveau glitch on peut en obtenir bien plus. Alors attention car autant être prévenu, le glitch n'est pas facile à provoquer surtout qu'il faut d'abord avoir réussi le glitch dit du "stockage de mémoire" qui permet d'obtenir dès le départ l'arc de lumière (voir ici.) Pour le reste, nous vous conseillons de suivre le tuto, en anglais dans la vidéo ci-dessous. Sinon toutes les infos sont à lire ici. C'est toujours en anglais avec, évidemment la possibilité de traduire la page. Notez que ce glitch permet aussi de dupliquer toutes sortes à commencer par les noix Korogu.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !