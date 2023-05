The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se met à jour et passe en version 1.1.2 - Adieu le glitch de duplication

Deux semaines tout pile après sa sortie en grande pompe, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom accueille sa troisième mise à jour et passe en version 1.1.2. Ce correctif, bien qu'il n'en ait pas le but apparent vient corriger le glitch de duplication utilisé par certains joueurs pour multiplier les objets de leurs inventaires, la mission secondaire "Des gens dans les profondeurs" pour avoir la caméra et des bugs audio. Voici l'intégralité des correctifs déployés par Nintendo :

Ver. 1.1.2 (Sortie le 25 mai 2023)

Corrections de bugs audio

Correction d'un problème où le son était joué à un volume extrêmement élevé dans certaines conditions.

Corrections supplémentaires

Correction d'un problème dans la quête principale " Caméra dans les profondeurs ", où les joueurs ne pouvaient pas progresser au-delà d'un certain point. Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs de dépasser ce point.

Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Nous pouvons dire adieu au fameux glitch de duplication, mais saluer le fait que Nintendo propose des mises à jour régulières toutes les semaines pour son hit de cette année 2023. Il est fort possible que ce patch sera suivi de bien d'autres patchs dans les jours à venir et à échéances régulières.

Source : Nintendo