The Game Awards 2023 à suivre en direct dès maintenant

Il y a des signes qui ne trompent pas... Depuis quelques heures , le serveur du site des Game Awards 2023 est régulièrement "down", probablement pris d'assaut par les joueurs du monde entier. C'est en effet cette nuit que les jeux vidéo décernent leurs prix avec les Game Awards 2023, devenus depuis quelques années, sous l'impulsion de Geoff Keighley, une véritable institution. Alors que 2023 ne sera bientôt plus qu'un souvenir, les Game Awards se propose de refaire l'année en récompensant les meilleurs jeux de l'année dans diverses catégories, avec un show plus ou moins spectaculaire agrémenté de nombreuses annonces et avant-premières.

C'est d ailleurs ce qui distingue les Game Awards des autres cérémonies du même acabit. D'un côté, elle célèbre les jeux sortis dans l'année , de l'autre, elle annonce et présente les futures hits des cérémonies de demain.

Les Game Awards 2023 ont, lieu aujourd'hui, 8 décembre à 1H30 du matin (heure de Paris )

Alors que nous réserve les Game Awards 2023 ? On nous promet de très belles annonces et avant-premières, et de très nombreux jeux Nintendo sont nommés cette année dans diverses catégories (voir la liste des nommés ICI) avec en ligne de mire, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder, tous deux nommés au titre de Jeu de l'Année 2023. Ils ne sont clairement pas favoris mais qui sait ?

Les Game Awards 2023 sont à découvrir en direct avec la vidéo ci-dessous sachant qu'une news spéciale reprendra les principales annonces de la soirée (ICI) et que des news dédiées seront publiées toute la journée sur le site de Nintendo-Master. Enjoy.

The Game Awards 2023 : toutes les annonces et infos à retenir

