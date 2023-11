Super Mario Bros. Wonder reçoit une mise à jour et passe en version 1.0.1 - Tous les détails

Super Mario Bros. Wonder est d'ores et déjà un des gros succès de la fin d'année et un des jeux, en lice pour être le GOTY 2023 aux prochains Game Awards, Si vous l'avez déjà en votre possession, sachez qu'il reçoit ce jour une mise à jour qui le fait passer en version 1.0.1 . Au programme, une petite modification forçant les joueurs à terminer les niveaux pour obtenir leurs Points Cœur et des petits changements au générique interactif du jeu. Retrouvez ci-dessous les notes officielles du patch.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop. Et pour en savoir plus sur Super Mario Bros. Wonder, nous vous invitons à lire notre test complet.

Dernières mises à jour: Ver. 1.0.1 (lancée le 20 novembre 2023) Points cœur En sélectionnant « Recommencer » ou « Quitter le niveau », le nombre de points reviendra à ce qu’il était avant de commencer le niveau. Générique Des additions et ajustements ont été apportés au générique. Mises à jour générales D’autres problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu.

