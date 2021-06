Problème avec la dernière mise à jour de la Nintendo Switch

On vous l'annonçait ce matin , une nouvelle mise à jour est disponible pour les consoles de la Nintendo Switch les faisant passer en version 12.0.3 (voir ici.) Sauf que si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il semble que ce ne soit plus possible désormais car Nintendo aurait bloqué la mise à jour ! Une première dans l'histoire des mises à jour de la Switch. Apparemment, de nombreux joueurs ayant téléchargé la mise à jour rencontreraient des erreurs de connexion et ceci expliquerait cela. Quoiqu'il en soit, Nintendo n'a pas encore officiellement communiqué sur le sujet mais dès que nous en saurons plus, cette news sera mise à jour.

En attendant, n'hésitez pas à vous exprimez dans les commentaires en nous faisant un petit retour de vos expériences.