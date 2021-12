Nintendo anticipe déjà des problèmes de connexion ce week-end pour Noël sur Nintendo Switch

D'ici quelques jours, de nombreuses familles de par le monde vont fêter Noël et parmi les présents attendus au pied des sapins, on devrait retrouver des Nintendo Switch. La console de Nintendo a beau avoir bientôt cinq ans , elle reste une valeur sûre et un cadeau très demandé. Ainsi dans la nuit de vendredi à samedi, il faut s'attendre à un afflux de nouveaux possesseurs de Nintendo Switch... Et comme toujorus cela risque de se traduire par un embouteillage sur l'eShop et plus largement sur sites de Nintendo notamment pour créer les identifiants, lancer les mises à jour ou encore tout simplement pour acheter des jeux.

Ainsi Nintendo a déjà publié sur ses réseaux (au Japon) un message pour prévenir des problèmes de connexion qui ne manqueront probablement pas de venir parasiter les festivités. Pour éviter les frustrations, Nintendo conseille d'ailleurs de créer en amont son compte Nintendo pour éviter de se retrouver bloqué le matin de Noël.

Ce week-end, nous nous attendons à un accès concentré sur le serveur du compte Nintendo, et cela peut entraîner des problèmes tels que l'impossibilité de créer immédiatement des comptes Nintendo. Nous recommandons aux personnes qui prévoient d'utiliser une Nintendo Switch pour la première fois de créer leurs propres comptes au préalable.

Notez que si vous voulez créer votre compte Nintendo, retrouvez tous les détails sur le site officiel

