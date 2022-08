Un Youtubeur teste l'écran de sa Nintendo Switch OLED... Découvrez le résultat après plus de 290 jours / 7000 heures sur la même image

WULF DENN, un Youtubeur a décidé de tester l'écran de la Nintendo Switch - Modèle OLED en le laissant allumer pendant des jours et des jours sur la même image. On le sait, les écrans OLED sont réputés plus "fragiles" et plus facilement sujets aux images rémanentes et aux "brûlures". Nintendo s'est d'ailleurs déjà exprimé sur ce risque et les façons de les éviter- voir ici. Si on se fie à l'expérience de WULF DENN, ce n'est, de toute façon, pas en quelques minutes que ce genre de problèmes arrive. Ce n'est qu'au bout de 2000 heures (soit près de 83 jours ), l'écran allumé sur la même image de Breath of The Wild que WULF DENN a finalement repéré une légère différence de teinte sur un coin de l'image, une différence quasiment imperceptible... Quant au problème d'images rémanentes (un élément de l'image fixe qui finit par s'imprimer sur l'écran), il n'est réellement apparu qu'après 3600 heures (soit au bout de 150 jours ) en pause sur la même image... Aujourd'hui, WULF DENN a publié une courte vidéo montrant le résultat après près de 7000 heures (soit près de 290 jours ) passées à laisser l'écran de la Nintendo Switch - Modèle OLED allumé sur la même image de Breath of The Wild. Si, effectivement, il est possible de repérer le problème dans certaines circonstances, l'expérience est plutôt rassurante. De toute façon, qui laisserait son jeu sur pause près de 10 mois ? On conseillera malgré tout d'utiliser les fonctions de luminosité automatique et de veille automatique de la console pour éviter tout problème. Pour voir, l'écran de la console de WULF DENN, rendez-vous sur sa page Youtube.

I uploaded a short video update on that OLED Burn in test. We’re at 7,000 hours nowhttps://t.co/w6Ofhqz9Lr pic.twitter.com/9o3pgNAyvG