Unboxing et première comparaison des modèles Nintendo Switch et Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch (modèle OLED) débarque dans moins de dix jours. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait de ce modèle qui s'impose selon nom comme la "version supérieure" de la console de Nintendo sans pour autant rendre obsolète le modèle actuel. Cependant, nous n'avons pas encore pu tester la console longuement.... En attendant ce jour, les premières vidéos d'unboxing commencent à arriver sur le net. Ce sont les premières et ce ne sera évidemment pas les dernières. Les Youtubeurs du monde entier sont d'ailleurs probablement en train de préparer leur plus belles expressions faciales afin d'agrémenter la miniature de leur vidéo d 'unboxing de la façon la plus éclatante possible avec un super slogan. En attendant cette avalanche de têtes ahuries, on vous propose une nouvelle vidéo de déballage (unboxing) avec en prime une comparaison des deux modèles principaux côté à côte (en attendant des comparaisons plus poussées.)

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain, le même jour que Metroid Dread. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale et notre preview complète.

