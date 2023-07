La Nintendo Switch a battu son record de ventes au Japon en juin avec la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Alors que beaucoup de joueurs se demandent quand Nintendo va annoncer sa nouvelle console, il semblerait que la Nintendo Switch ait battu un record de ventes le mois dernier au Japon. D'après un utilisateur de Twitter nommé Stealth qui reprend, à priori, une info publiée par le site japonais Nikkei, le console de Nintendo se serait vendue à près de 380 000 exemplaires au Japon en juin , soit son meilleur mois depuis son lancement en mars 2017 sur l'archipel ! Un véritable exploit plus de six ans après sa sortie et qui s'explique probablement par la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom mais aussi la diffusion d'un Nintendo Direct qui a annoncé pas mal de jeux dont un nouveau Mario 2D pour la fin d'année (pour plus de détails, voir ICI).

Pour rappel, la Nintendo Switch est en passe d'atteindre les 30 millions d'exemplaires au Japon où elle devrait, à terme devenir la console la plus vendue.

Traduction des tweets de Stealth

Lire aussi :

To put into perspective how amazing this is:



- Switch has been on the market 6+ years

- Switch is about to hit 30 million sold in Japan

- Switch will be the best selling system ever in Japan by mid 2024



Switch shouldn't be able to break monthly records like this at this point.