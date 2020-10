New Nintendo Switch : l'écran du prochain modèle pourrait profiter de la technologie d’affichage Mini-LED la plus avancée

Les médias ont tendance à l'appeler la Nintendo Switch Pro alors que votre serviteur préfère la New Nintendo Switch et que les lecteurs de NM ont choisi la Super Nintendo Switch. Mais quelque soit le nom qu'on lui donne, pour le moment, il ne s'agit que d'une rumeur; celle d'un hypothétique prochain modèle de Nintendo Switch qui serait en quelque sorte l'opposé de la Nintendo Switch Lite, le modèle d'entrée de gamme uniquement portable. Au contraire, ce nouveau modèle, à priori toujours hybride, viserait les gamers avec une console compatible 4K, plus classe, plus puissante et avec une autonomie bien plus grande... Les rumeurs se contredisent mais de nombreux signes laissent penser qu'effectivement Nintendo pourrait agrandir la famille de la Nintendo Switch dès l'année prochaine - peut-être même avant le 31 mars 2021...

Sur Nintendo-Master, on vous a déjà expliqué pourquoi à notre avis ce modèle était réel et pourquoi sa sortie était forcément liée à celle de la suite de Breath of The Wild (souvenez-vous.) Pour nous, il ne s'agit donc pas de savoir si ce modèle existe mais plutôt quand il va sortir... Si pour le moment, difficile d'en dire plus, de nouvelles informations publiées par le site Economic Daily News prétendent que l'écran du nouveau modèle de Nintendo Switch pourrait bénéficier de la technologie Mini-LED la plus avancée. Pour info, la technologie mini-LED est une technologie d'éclairage innovante peu couteuse et très en vogue actuellement qui offre une luminosité généreuse et une profondeur des noirs incroyables se rapprochant des écrans OLED.

Toujours d'après le site Economic Daily News, Nintendo se serait rapproché de l'entreprise taïwanaise Innolux Corporation qui fabrique des écrans Mini-LED sachant que jusqu'à présent Nintendo travaillait avec Sharp et JDI qui fournissaient les écrans des différents modèles de Nintendo Switch. Alors que depuis la Wii, Nintendo a toujours préféré se placer en marge du marché en laissant la puissance et les spécificités techniques "incroyables" à ses concurrents, Nintendo pourrait donc finalement revenir dans la bataille avec une Nintendo Switch éminemment plus séduisante- en tout cas sur le papier.

Alors y-a-t-il du vrai ? Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? A la Folie ? Pas du tout ? Seul l'avenir nous le dira... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Udn