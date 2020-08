Nintendo Switch : Pro ? New ? Super ? quel nom voulez-vous pour le nouveau modèle ?

Depuis plusieurs jours, les rumeurs se bousculent autour d'un nouveau modèle de Nintendo Switch que Nintendo prévoirait de sortir l'année prochaine . Et si tout ceci reste à confirmer, à la rédaction, depuis longtemps, nous sommes nombreux à penser que c'est vrai ne serait-ce que pour accompagner la sortie du prochain Zelda (à moins que ce ne soit l'inverse.) Cela permettrait à Nintendo de faire une mise à jour de sa console, de booster ses spécificités techniques et d'amorcer une transition en douceur... Evidemment, on imagine que le nouveau modèle resterait compatible avec l'ancien comme ce que Nintendo a l'habitude de faire avec ses consoles portables (de la Game Boy à la 3DS.) On voit en effet mal Nintendo sortir une vraie Nintendo Switch 2 alors que la première continue à se vendre par camion entier... Mais d'ailleurs quel nom aura cette nouvelle console ? Les possibilités sont nombreuses même si on peut penser qu'elle gardera (forcément) le nom de Nintendo Switch... mais à part ça ? On se souvient de la Nintendo Switch Lite longtemps nommée par défaut "Nintendo Switch Mini"...

​Qu'en sera-t-il de celle que l'on a longtemps nommée "Nintendo Switch Pro" ? Nous avons relevé plusieurs propositions :

Nintendo Switch Pro

Nintendo Switch 2

New Nintendo Switch

Super Nintendo Switch

Nintendo Switch 4K

Nintendo Switch XL

Nintendo Switch U

Xvxjddldmdùùd (on ne sait jamais)

New Super Nintendo Switch Pro XL

NoName (ou la console anciennement connue sous le nom Nintendo Switch)

Evidemment, nous avons notre petite préférence mais avant de vous la dévoiler, on aimerait avoir votre avis. Quel nom imaginez-vous pour ce nouveau modèle ? Si toutes les réponses sont les bienvenues, nous avons finalement sélectionné trois noms (plus un quatrième "au choix) de façon à publier le sondage sur Twitter :

Un autre nom

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous utiliserons ensuite le nom qui reviendra le plus souvent comme nom de référence, en attendant une (hypothétique) annonce officielle... Pour info, un sondage plus complet est disponible en bas de la page d'accueil