Nintendo Switch Sports : pas de jeu multi local en mode sur Table ou sur Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Sports est désormais disponible sur Nintendo Switch. Si pour le moment, le jeu ne nous a que moyennement convaincu (voir notre test), il n'en reste pas moins que c'est un titre au fort potentiel commercial. Evidemment, c'est un titre qui se joue exclusivement aux Joy-Con et qui donc, n'est pas, de base compatible avec la Nintendo Switch Lite, la version uniquement portable de la console. Pour autant, si vous avez une paire de Joy-Con sous la main, vous pouvez malgré tout vous servir de la Nintendo Switch Lite comme d'un écran, et donc jouer au jeu. Cependant, en mode local, vous ne pourrez y jouer qu'en solo. Cela a été confirmé par plusieurs joueurs notamment sur Twitter par un certain(e) Akfamilyhome qui a publié une capture d'écran du message qui s'affiche lorsque vous essayer de connecter plusieurs paires de Joy-Con. En conséquence, le même message s'affichera si vous tenter de jouer à plusieurs en mode sur Table avec les les autres modèles de Nintendo Switch. Même si vous possédez une Nintendo Switch - Modèle OLED, avec son grand et bel écran, vous ne pourrez pas jouer à deux en mode local à Nintendo Switch Sports. Alors certains joueurs vous diront que cela vaut peut-être mieux et que c'est même logique mais mieux vaut être prévenu avant de vous procurer le jeu.

Pour rappel, Nintendo Switch Sports est disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 avril prochain . Pour plus de détails voir notre news dédiée et notre test complet.

Source image d'en-tête : Akfamilyhome

Heads up to people who are planning to use tabletop mode with Switch Sports or use it on a Switch Lite, the game will force TV mode for local multiplayer pic.twitter.com/HGLhZNKhzp