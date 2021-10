Nintendo Switch OLED : attention aux rayures sur l'écran

La Nintendo Switch - Modèle OLED est disponible depuis le début du mois et, à condition de ne pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas (une nouvelle console), on peut dire que c'est une franche réussite. Le nouveau modèle améliore pas mal de choses sans pour autant toucher à l'infrastructure et à la puissance de la Nintendo Switch. Certains le regretteront mais, au moins, cela place tous les possesseurs de Nintendo Switch au même niveau. Pour une nouvelle Switch, il faudra attendre la prochaine génération.

L'amélioration la plus notable du nouveau modèle est évidemment l'écran OLED; un écran de bien meilleure qualité affichant des images plus intenses, plus contrastés et plus fines que sur l'écran LCD des deux autres Switch. Cependant, à contrario, si les écrans LCD sont en plastique, les écrans OLED sont en verre et donc le risque de casse est plus grand avec une Nintendo Switch OLED. Pour éviter cela, l'écran de verre du nouveau modèle a été recouvert d'un film plastique anti-diffusion, protégeant des chocs et surtout d'un éparpillement des morceaux de verre en cas d'accident; une protection indispensable qu'il est d'ailleurs déconseillé d'enlever (même si, à priori, c'est très difficile.)

Pour autant, cette protection quasi invisible à l'œil nu n'empêche pas d'utiliser une autre protection, notamment contre les rayures. On peut même dire que c'est indispensable si on en croit le test de solidité réalisé par la page Youtube de JerryRigEverything et reprise par VGC. Logiquement, les écrans en verre/OLED sont moins sujets aux rayures que les écrans plastiques/LCD mais dans le cas de la Nintendo Switch OLED, à cause du film de protection, l'écran peut se rayer très facilement... Pour profiter longtemps du bel écran de la Nintendo Switch OLED, il est donc plus que conseillé d'utiliser un film de protection contre les rayures et de faire bien attention de glisser la console dans une house de protection lors de ses déplacements. Retrouvez ci-dessous la vidéo de JerryRigEverything et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La Nintendo Switch - Modèle OLED est disponible actuellement. Retrouvez notre test complet ICI et toutes nos news sur la console, LA.

