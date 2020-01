Nintendo Switch Pro : pas de 4K et une puce Tegra Xavier ?

Depuis quelques heures de nouvelles rumeurs courent sur la Nintendo Switch Pro, le nom de code généralement utilisé pour désigner un hypothétique nouveau modèle de Nintendo Switch plus performant. Ces rumeurs nous viennent de Corée du Sud et prétendent que la nouvelle console possédera une puce Tegra basée sur la carte graphique Volta, probablement une Tegra Xavier équipée d'un processeur Carmel octa core conçue avec un processus de production de 12 nm . Ce qui assurerait à la console une puissance proche à celle d'une Xbox One S ce qui resterait assez remarquable pour une console mobile / hybride (en partant du principe que Nitnendo garde la formuile hybride pour sa console "pro"...). Cependant, la nouvelle itération de la famille Switch ne devrait pas ne gérer les jeux en 4K même si Nintendo est connu pour son excellent travail s'optimisation...

Rappelons que ce n'est qu'une rumeur sachant que la Nintendo Switch Pro en est une aussi...

Source : Playerzdominiance