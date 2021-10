Nintendo Switch OLED : les détails que vous n'avez peut-être pas vus

La Nintendo Switch - Modèle OLED est disponible et globalement, tout le monde est d'accord : il s'agit de la meilleure version de la console de Nintendo actuellement. Certes, la console ne booste pas ses capacités et ne change rien à son infrastructure mais en même temps, si cela avait été le cas, ceux qui possèdent déjà la console se seraient sentis lésés et désavantagés. Pour découvrir une console plus puissante, il faudra attendre la sortie d'une Nintendo Switch 2 et, pour le moment, se contenter d'un modèle supplémentaire proposant notamment un nouvel écran, une mémoire étendue, un meilleur son ou encore un support ajustable. Pour en savoir plus sur la Nintendo Switch - Modèle OLED vous pouvez toujours retrouver notre test ici qui vous dira tout sur la console et vous décidera, peut-être, à franchir le pas- si ce n'est déjà fait ou, au contraire de vous abstenir...

Si vous avez déjà acheté la console, peut-être avez-vous remarqué des petits détails qui ne sont pas toujorus mentionnés ou auxquels on ne fait pas toujours attention. Dans la série d'interviews, Ask The Developer, Nintendo est revenu sur les changements invisibles du nouveau modèle : les 64 Go de mémoire interne (au lieu de 32 Go précédemment) ou encore les nouveaux haut-parleurs intégrés (garantissant au passage qu'ils ne consomment pas plus de batterie.) Mais il y a d'autres petits détails

Ainsi la console est livrée avec :

Un câble HDMI différent et beaucoup plus souple et flexible, qui devrait donc moins s'entortiller. Cela fait longtemps que Nintendo cherche à améliorer ses câbles et la Switch OLED a été l'opportunité de le faire. Notez qu' il semblerait que le câble adopte la norme HDMI 2.0 alors que les câbles précédents étaient normés HDMI 1.4 . Alors, cela n'a pas été confirmé officiellement et si cela s'avère vrai, on ne sait pas si c'est simplement parce que désormais, c'est la norme utilisée ou si c'est pour préparer l'avenir...

Le support pour Joy-Con est beaucoup plus brillant et désormais le logo Nintendo switch est gravé et non plus imprimé

Les Joy-Con blancs sont la dernière version des Joy-Con : une version améliorée (voir ici pour plus de détails) mais avez-vous remarqué qu'ils sont livré avec une dragonne mouchetée inédite. Le monde est-il vraiment prêt pour ça ?

La station d'accueil a été repensée avec des lignes arrondies plus douces mais aussi avec un nouveau couvercle sur lequel a été placé une ouverture en demi cercle pour bien laisser passer les cordons. Ce couvercle en outre ne reste plus accroché comme avant et s'enlève entièrement.

Par ailleurs, désormais les informations sur les normes et les réglementations ne sont plus visibles mais cachées par le support ajustable. Des "améliorations invisibles" que vous n'aviez peut-être pas remarqués et qui montrent que Nintendo a soigné les moindres détails.

Source : Nintendo