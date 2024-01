Nintendo fait un don de 50 millions de yens aux victimes du tremblement de terre de Noto et offre des réparations gratuites

Le 1er janvier dernier, le Japon a été frappé par un séisme de magnitude 7,6 dans le nord-est de la péninsule de Noto, causant d'effroyables dégâts et entraînant la mort de plus de 200 personnes , la disparition de plus de 100 personnes , plusieurs centaines de blessé s et des dizaines de milliers de personnes dans la difficulté.. Au-delà du choc, c'est tout le pays qui est en deuil.

Comme souvent dans ces cas-là, le monde entier s'est mobilisé, à commencer par les grandes sociétés japonaises. Ainsi, suivant l'exemple de The Pokémon Company, Nintendo a fait un don de 50 millions de yens (soit un peu plus de 300 000 euros ) à la Croix-Rouge.

Par ailleurs, la firme a annoncé qu'elle prenait en charge toutes les réparations des consoles et manettes abîmées durant le séisme, que les personnes aient ou non une garantie. Un beau geste qui peut cependant paraître un peu maladroit vu la situation qui est loin d'être stabilisée. Ce n'est peut-être pas le moment de penser à ce genre de réparation alors que l'on craint toujours des répliques, sans compter que certains ont tout perdu et qu'ils auront sûrement du mal à retrouver leurs affaires. Réparer une console pulvérisée ou ensevelie totalement, cela paraît un peu difficile...

Cependant pour toutes celles et ceux qui n'ont subi que de légers dégâts et qui ont vu leurs consoles et manettes abîmées, l'offre de Nintendo sera sûrement bien accueillie. Retrouvez ci-dessous, le communiqué officiel de Nintendo

Communiqué officiel de Nintendo :