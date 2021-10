Nintendo affirme améliorer constamment ses Joy-Con - Les Joy-Con blancs de la Nintendo Switch OLED incluent toutes les dernières améliorations

C'est le grand jour. la Nintendo Switch - Modèle OLED est enfin disponible. On vous a déjà dit à quel point on ne pouvait être que conquis à condition, bien sûr, de ne pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas : une nouvelle console. Il n'empêche que les améliorations qu'elle propose réhausse l'expérience Nintendo Switch grâce à un plus bel écran, un support ajustable, un audio amélioré ou encore un espace de stockage de base doublé. Et ce ne sont que les améliorations officiellement dévoilées. En effet, on apprend dans l'excellente série d'articles "Ask the developer" (demandez au développeur) publiée sur Nintendo.com que les Joy-Con blancs sont aussi des Joy-Con améliorés.

En fait depuis le lancement de la console, Nintendo n'a pas cessé d'améliorer ses Joy-Con. Contrairement à d'autres sociétés, Nintendo n'externalise pas et conçoit ses consoles et ses accessoires en interne ce qui permet d'avoir une plus grande maîtrise et de continuer à travailler dessus en permanence. Ainsi, les Joy-Con qui sortent aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 2017. Ils n'ont pas arrêté d'être améliorés.et c'est la même chose pour la manette Switch Pro. Des améliorations qui ne sont pas visibles à l'extérieur mais qui visent notamment à renforcer la résistance et la fiabilité des sticks analogiques.

Ainsi actuellement " les sticks analogiques des contrôleurs Joy-Con inclus avec Nintendo Switch - le modèle OLED sont la dernière version. avec toutes les améliorations." mais c'est la même chose pour " les manettes analogiques incluses dans la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite, les manettes Joy-Con vendues séparément et la manette Nintendo Switch Pro actuellement en cours de livraison". De plus, si vous faîtes réparer vos vieux Joy-Con via Nintendo (sachant que la procédure de réparation peut être gratuite) ceux-ci vous seront rendus avec toutes les améliorations.

Evidemment, c'est une façon pour Nintendo de répondre aux critiques concernant le fameux problème du Joy-Con Drift à la base de nombreuses actions en justice dans le monde entier. Pour autant, est-ce à dire que la dernière génération de Joy-Con ne connaîtra pas les mêmes critiques ? il est encore trop tôt pour le dire... En attendant, retrouvez ci-dessous le passage de l'interview des concepteurs Ko Shiota et Toru Yamashita- et l'intégralité sur le site Nintendo.com.

Pour rappel, la Nintendo Switch - Modèle OLED. est disponible depuis aujourd'hui . Voir notre test complet ICI

Les manettes Joy-Con sont une autre caractéristique majeure de la Nintendo Switch. Une grande partie de l'expérience utilisateur vient du Joy-Con, mais y a-t-il eu des améliorations ? Yamashita : Les manettes Joy-Con ont de nombreuses fonctionnalités différentes, nous avons donc continué à apporter des améliorations qui ne sont pas toujours visibles. Entre autres, les parties du stick analogique ont été continuellement améliorées depuis le lancement, et nous travaillons toujours sur des améliorations. Le stick analogique de la première version a réussi le test de fiabilité de Nintendo en utilisant la méthode de rotation du stick tout en lui appliquant continuellement une charge, avec les mêmes critères que le stick analogique du Wii U GamePad. Comme nous avons toujours essayé de l'améliorer également, nous avons étudié les contrôleurs Joy-Con utilisés par les clients et amélioré à plusieurs reprises la résistance à l'usure et la durabilité. Les pièces des joysticks analogiques Joy-Con ne peuvent pas être achetées dans le commerce mais sont spécialement conçues, nous avons donc fait de nombreuses réflexions pour les améliorer. De plus, nous avons amélioré le test de fiabilité lui-même et nous avons continué à apporter des modifications pour améliorer la durabilité et réussir ce nouveau test. Lorsque les effets de nos améliorations ont été confirmés, nous les avons rapidement intégrés dans les contrôleurs Joy-Con inclus avec la console, la Nintendo Switch Lite et ceux vendus individuellement, qui ont été fabriqués à l'époque. Cela implique les composants internes du Joy-Con, vous ne pouvez donc pas dire les améliorations de l'extérieur, mais nous utilisons les nouvelles versions des pièces lorsque nous les réparons. En outre, des améliorations continues similaires ont également été apportées à la manette Nintendo Switch Pro. Voulez-vous dire qu'au fond, l'usure est inévitable tant que les pièces sont physiquement en contact ? Shiota : Oui, par exemple, les pneus de voiture s'usent lorsque la voiture se déplace, car ils sont en friction constante avec le sol pour tourner. Donc, avec cette même prémisse, nous nous sommes demandé comment améliorer la durabilité, et pas seulement cela, mais comment l'opérabilité et la durabilité peuvent-elles coexister ? C'est quelque chose que nous abordons continuellement. Yamashita : Le degré d'usure dépend de facteurs tels que la combinaison des matériaux et des formes, nous continuons donc à apporter des améliorations en recherchant les combinaisons les moins susceptibles de s'user. Nous avons mentionné que les spécifications du contrôleur Joy-Con n'avaient pas changé dans le sens où nous n'avions pas ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux boutons, mais les sticks analogiques des contrôleurs Joy-Con inclus avec Nintendo Switch - le modèle OLED sont la dernière version. avec toutes les améliorations. Inutile de dire que les manettes analogiques incluses dans la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite, les manettes Joy-Con vendues séparément et la manette Nintendo Switch Pro actuellement en cours de livraison le sont aussi. Je crois que ce que vous nous avez dit, c'est que ces changements ne se limitent pas aux Joy-Con, et vous apportez continuellement de petites améliorations sur divers aspects du matériel. Yamashita : Oui. Cette attitude est celle que nous avons eue dans le passé et que nous continuerons d'avoir à l'avenir. En écoutant les opinions des clients, nous avons réfléchi à ce que nous voulions réellement mais que nous n'avons pas pu faire lors de la sortie de Nintendo Switch en 2017 et à ce que nous pensons pouvoir rendre les clients heureux une fois réalisé, et l'un des points culminants de ce processus est Nintendo Switch - Modèle OLED . Cela dit, nous aurons plus d'idées où nous pensons « cela ira encore mieux si nous pouvons le faire ! » en ce qui concerne Nintendo Switch - Modèle OLED également, nous n'arrêterons donc pas de mener ces enquêtes à l'avenir. Chez Nintendo, nous avons tendance à dire que chaque fois que nous sortons un nouveau matériel, nous commençons immédiatement à penser au suivant. Mais cela ne signifie pas seulement que nous travaillons toujours sur le développement de nouveaux produits, Shiota : Les technologies utilisées par Nintendo pour son matériel sont largement étudiées et testées. Et nous devons bien réfléchir à la manière d'apporter ces technologies aux clients. Nous appliquons parfois de nouvelles technologies à des produits déjà commercialisés pour les rendre encore meilleurs. Lorsque nous pensons que des technologies particulières ont le potentiel d'offrir une toute nouvelle expérience aux clients, elles peuvent alors être appliquées à de nouveaux produits. Ce qui déclenche cela, c'est souvent le travail des ingénieurs sur des technologies nées de leurs moindres curiosités. Leurs débouchés diffèrent, certaines idées étant rendues publiques en tant qu'"améliorations" et d'autres devenant de nouveaux produits. Je crois que les membres du développement pensent délibérément chaque jour à utiliser les technologies de la manière unique de Nintendo.

Voir aussi : Joy-Con défectueux : marche à suivre pour demander une réparation au SAV de Nintendo

Source : Nintendo