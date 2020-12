Joy-Con Drift : neuf associations de consommateurs européennes s'unissent pour contraindre Nintendo

Si la Nintendo Switch cartonne partout dans le monde, Nintendo a un souci à régler en ce qui concerne le "Joy-Con Drift", un problème qui se déclare parfois très tôt après l'achat de la console ou des Joy-Con et qui concerne le stick des Joy-Con qui "dérive" (ou "drift") sans raison apparente au point de rendre certaines parties injouables et les manettes inutilisables. Le problème est bien connu, et d'une certaine façon il a déjà été reconnu par Nintendo- la société japonaise permet d'ailleurs de faire réparer ses Joy-Con gratuitement, même lorsqu'ils ne sont plus sous garantie (voir la marche à suivre ICI.) Cependant tout le monde n'est pas au courant et de plus, il paraît incompréhensible qu'au fil du temps, Nintendo n'ait pas corrigé cette malfaçon que certaines associations de consommateurs considèrent comme de l'obsolescence programmée (afin d'obliger les joueurs à acheter de nouveaux Joy-Con.)

Depuis plusieurs mois, de nombreuses procédures judiciaires sont lancées notamment en France (par l'association UFC-Que Choisir- voir ici) mais aussi en Belgique, au Portugal, en Slovaquie, en Grèce, en Italie, en Slovénie et en Norvège. Des procédures que l'association des consommateurs néerlandaises a eu l'idée de réunir afin de leur donner plus de poids mais aussi afin d'avoir un accès à des données plus larges. L'association espère réunir suffisamment d'éléments à charge et ainsi faire pression sur Nintendo. Le but est de contraindre la société à prendre les mesures qu'elle n'a encore jamais prises pour corriger ce problème qui perturbe les parties de très nombreux joueurs depuis des années.

Alors on ne sait pas si ces procédures aboutiront mais on espère au moins que si les rumeurs d'une New Nintendo Switch se confirment et que de nouveaux Joy-Con sont mis sur le marché, ils n'auront pas ce souci...

