Joy-Con Drift : UFC-Que Choisir porte plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée

Décidément l'affaire du Joy-Con Drift risque de suivre Nintendo encore pas mal de temps. Dysfonctionnement des sticks des Joy-Con faisant bouger sans aucune action du joueur personnage et caméra, le problème a été rencontré un peu partout dans le monde, causant la grogne à juste titre de pas mal de possesseurs de Nintendo Switch. Après que les consommateurs aient obtenus gain de cause en obtenant de Nintendo la réparation gratuite des Joy-Con défectueux aux États-Unis ainsi qu'en Europe, France comprise, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir est allé encore plus loin dans sa démarche ce jour, et a déposé une plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée.

Après une expertise de nombreux Jon-Con dans un laboratoire indépendant, les résultats trouvés par les experts indiquent deux causes probable menant au Joy-Con Drift :

L'usure prématurée des circuits imprimés

Un défaut d'étanchéité

Jugeant l'action de réparation de Nintendo insuffisante et provisoire, et apparemment sans qu'aucune solution n'ait été apportée malgré les dernières versions de Joy-Con mises sur le marché, UFC-Que Choisir a donc choisi de porter plainte contre le géant japonais, pour le motif d'une stratégie commerciale basée sur l'obsolescence programmée, à comprendre donner volontairement une durée de vie limitée à un produit pour pousser à la consommation derrière.

En attendant de connaitre les résultats de cette action opposant UFC-Que Choisir et Nintendo, vous pouvez retrouver le billet complet de l'association de consommateurs sur leur site officiel.

Source : Quechoisir