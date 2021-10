TEST - Notre analyse de la Nintendo Switch - Modele OLED

Nous y sommes, cette semaine marque une étape importante du côté de Nintendo et des joueurs. Nous pouvons ainsi profiter de Metroid Dread sur Nintendo Switch officiellement ce 8 octobre 2021, mais cette date est aussi celle de la sortie de la Nintendo Switch - Modèle OLED. Version 2.0 de nos consoles hybrides actuelles, cette dernière se démarque comme son nom l'indique par sa nouvelle dalle OLED, et une myriade de nouveautés. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le test de l'ami rifraff qui a eu la chance d'examiner la bête sous tous les angles, et de jouer avec de longues heures durant.

Lire notre test complet de la Nintendo Switch Modèle OLED

Nintendo Switch Modèle OLED Coloris Blanc

Acheter sur amazon.fr