Nintendo Switch OLED : comment modifier les paramètres de l'écran de sa console et pourquoi y-a-t-il un mode Couleurs Vives et un mode Couleurs Standard ?

Nintendo Switch - Modèle OLED est disponible depuis plusieurs jours. Pour rappel, il s'agit d'un nouveau modèle de Nintendo Switch qui ne change pas la puissance de la console mais lui ajoute un super écran OLED, plus grand et plus beau. Comme rappelé dans notre test complet, les écrans OLED sont réputés de meilleure qualité et propose des images lumineuses et très nettes aux contrastes très affirmés. Contrairement aux écrans LCD, les écrans OLED ne sont pas rétroéclairés et chaque pixel qui le compose, produit sa propre lumière permettant d'accéder à plus de paramètres. Sur Nintendo Switch cependant, il y a deux façons de modifier les paramètres de l'écran de sa console.

D'abord, dans les paramètres de la console (ou en utilisant le paramétrage rapide en laissant son doigt appuyer sur le bouton Home) via l'onglet Luminosité, il est possible de désactiver la luminosité automatique mais aussi de régler la luminosité à sa convenance. Il faut cependant faire attention en modifiant ces paramètres à cause du fameux burn-in.

Mais il y a aussi un autre paramétrage de l'écran plus spécifique à la Nintendo Switch - Modèle OLED que l'on retrouve cette fois dans l'onglet "Console" de ses Paramètres. Il se nomme Saturation de l'écran de la console et permet de choisir entre Couleurs Vives et Couleurs Standard. Récemment, via la série Ask The Developer, Nintendo a expliqué pourquoi il y avait ces deux options :

Même si les couleurs sont devenues plus vives avec l'écran OLED, certains clients peuvent avoir l'impression que les couleurs sont trop vives. En tenant compte de cela, nous avons fait en sorte que le lecteur puisse sélectionner un mode de couleur standard, pour le faire ressembler à l'écran LCD conventionnel. Si vous préférez les couleurs vives de l'écran OLED, vous pouvez le conserver dans le mode de couleurs vives par défaut.

(Toru Yamashita, directeur général adjoint du développement technologique de Nintendo)

Alors, avez-vous modifié les paramètres de l'écran de votre ou les avez-vous laissé dans leur configuration de base, n'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch - Modèle OLED est disponible actuellement. Retrouvez notre test complet ICI et toutes nos news sur la console, LA.

