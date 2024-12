Nintendo SWITCH 2 : nouveaux Joy-Con, support ajustable, console plus grande... Ca se confirme

Et oui ! Encore des accessoires pour la SWITCH 2 qui pourtant n'a pas encore été présentée officiellement !

On ne sait pas combien de temps, Nintendo va pouvoir cacher sa prochaine Switch mais, à ce rythme, cela va être difficile de tenir jusqu'en mars 2025, date à laquelle la console devrait officiellement avoir été dévoilée;

Depuis plusieurs semaines , quasiment tous les jours de nouvelles infos et de nouvelles images de la console nous parviennent via des fabricants qui mettent en vente différents accessoires prétendument conçus pour la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom).

Et si, évidemment, à ce stade, on reste dans le domaine de la rumeur (puisque ces accessoires ne sont pas officiels) forcément, à force de voir les mêmes caractéristiques d'un fabricant à l'autre, on se dit qu'il y a sûrement du vrai dans les représentations publiées.

Pour autant, il ne faut pas oublier que pour le moment rien n'est officiel.

Ainsi, bien que cela puisse être une supercherie, depuis hier, de nouvelles images provenant à priori d'un fabricant d'accessoires chinois et semblant montrer la SWITCH 2 font le tour du net.

Ces images montrent une nouvelle console très proche de l'actuelle mais un peu plus grande, de nouveaux Joy-Con plus épais avec peut-être un nouveau système de vibration (ou un autre gimmick) et de nouveaux boutons ainsi qu'un support inclinable différent (qui est celui qui avait été dessiné il y a près d'un an).

Par ailleurs, si on se fie aux images de ce nouveau fabricant, la SWITCH 2 aurait à peu près ces mesures :

Largeur (avec Joy-Con) : 273 mm

Hauteur : 118,5 mm

Épaisseur Joy-Con : 32,5 mm

Pour comparaison, voici les mesures de la Nintendo Switch - Modèle OLED :

Largeur (avec Joy-Con) : 242 mm

Hauteur : 102 mm

Épaisseur : 13,9 mm

Par contre, rien sur les caractéristiques techniques de la nouvelle console ni sur sa puissance. On peut penser que ce n'est pas la dernière rumeur de ce genre que nous verrons, et en attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

